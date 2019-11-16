Дмитрий Шепелев рассказал, как познакомился с невестой

Дмитрий Шепелев рассказал, как познакомился со своей невестой Екатериной Тулуповой. В интервью интернет-порталу PEOPLETALK известный телеведущий, воспитывающий шестилетнего сына, которого родила ему покойная певица Жанна Фриске, признался, что познакомили их дети.

«Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада — лучшие друзья с самого раннего возраста», — сказал Шепелев.

По его словам, совсем недавно он понял, как важно иногда отдыхать от детей и проводить время наедине с любимой.

«Круглосуточная роль родителя способна убить любую романтику. Мы стараемся по возможности улетать, чтобы просто побыть вдвоем», — рассказал Дмитрий.

Правда, получается это, по словам телезвезды, не очень часто, примерно раз в два месяца. Последний раз паре удалось провести романтичные выходные в Мюнхене.

Ранее 5-tv.ru писал, что 36-летний Дмитрий Шепелев сделал предложение руки и сердца своей сверстнице, дизайнеру Екатерине Тулуповой.