Американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт представила песню для киноверсии мюзикла «Кошки». Трек называется Beautiful Ghosts. Музыкальную композицию звезда записала совместно с английским композитором Эндрю Ллойдом Уэббером.

Планируется, что песня Тейлор Свифт будет исполнена в финале кинокартины. Критики уверены –композиция станет претендентом на звание лучшего саундтрека к фильму на «Оскаре».

Поклонники Тейлор Свифт, послушавшие Beautiful Ghosts на YouTube-канале певицы, также высоко оценили работу кумира. По словам многих фанатов, трек дарит им ощущение сказки.

«Магия, невинность и что-то прекрасное, но давно забытое. Вот как я себя чувствую, слушая эту песню»;

«В этой песне есть что-то волшебное. Тейлор Свифт, как прекрасная принцесса Диснея, не понятая другими людьми», — написали фолловеры.

Фильм по мотивам мюзикла «Кошки» выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вышел первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки».