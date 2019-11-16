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Тейлор Свифт представила песню для киноверсии мюзикла «Кошки»

, 10:40 | Ниса Мурзанаева Видео 119

Фанаты певицы утверждают, что трек наполнен ощущением волшебства. Критики уверены — он претендует на «Оскар».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer

Американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт представила песню для киноверсии мюзикла «Кошки». Трек называется Beautiful Ghosts. Музыкальную композицию звезда записала совместно с английским композитором Эндрю Ллойдом Уэббером.

Планируется, что песня Тейлор Свифт будет исполнена в финале кинокартины. Критики уверены –композиция станет претендентом на звание лучшего саундтрека к фильму на «Оскаре».

Поклонники Тейлор Свифт, послушавшие Beautiful Ghosts на YouTube-канале певицы, также высоко оценили работу кумира. По словам многих фанатов, трек дарит им ощущение сказки.

«Магия, невинность и что-то прекрасное, но давно забытое. Вот как я себя чувствую, слушая эту песню»;

«В этой песне есть что-то волшебное. Тейлор Свифт, как прекрасная принцесса Диснея, не понятая другими людьми», — написали фолловеры.

Фильм по мотивам мюзикла «Кошки» выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вышел первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки».

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