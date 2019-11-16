Матери убитой студентки СПбГУ стало плохо во время отпевания

Галине Ещенко, матери убитой студентки СПбГУ Анастасии Ещенко, стало плохо во время отпевания. 5-tv.ru публикует видео с церемонии прощания с 24-летней девушкой, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.

На видео с церемонии слышно громкие рыдания Галины Ещенко, сидящей у гроба дочери. И в церкви, и на улице ее пытались успокоить близкие.

Во время церемонии прощания для матери убитой студентки СПбГУ вызывали бригаду медиков. Карета скорой помощи дежурила у храма.

Похороны Анастасии Ещенко проходят в ее родной станице Старовеличковская Краснодарского края. Ранее 5-tv.ru публиковал видео с церемонии прощания со студенткой СПбГУ.

В убийстве 24-летней Анастасии Ещенко признался 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. Девушка была его ученицей и возлюбленной. Именитый историк сообщил следователям, что убил ее во время ссоры, а расчленил для сокрытия факта преступления. Части тела он пытался выбросить в реку Мойку.