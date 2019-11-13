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  4. Родители убитой студентки СПбГУ забрали ее вещи из квартиры доцента Соколова

Родители убитой студентки СПбГУ забрали ее вещи из квартиры доцента Соколова

, 17:55 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 239

Родственники жестоко убитой Анастасии Ещенко не вернутся домой в Краснодарский край, пока не заберут тело дочери.

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Фото, видео: Facebook / Анастасия Ещенко; 5-tv.ru

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Родители 24-летней Анастасии Ещенко, в убийстве и расчленении которой признался доцент СПбГУ Олег Соколов, забрали ее вещи из квартиры знаменитого историка.

«Как мы уедем без тела» — сказал отец убитой студентки.

Родители Ещенко пока не знают, когда им отдадут тело дочери. В настоящее время, признался мужчина, они ждут соответствующего звонка.

Как сообщал 5-tv.ru, Олега Соколова достали из реки Мойки утром 9 ноября. В рюкзаке профессора нашли отрезанные женские руки, а в квартире — голову. Позже выяснилось, что части тела принадлежали 24-летней Анастасии Ещенко — ученице и возлюбленной 63-летнего доцента СПбГУ. Последний сознался, что убил и расчленил девушку во время ссоры.

Матерью убитой оказалась подполковник МВД из Краснодарского края Галина Ещенко. Она вместе с супругом приехала в Санкт-Петербург.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 67
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