Видео жесткого тарана частным самолетом забора в Ленобласти

Видео, как частный самолет таранит один из заборов в поселке Луговое в Ленинградской области, появилось в сети. К счастью, жертв удалось избежать.

На кадрах видно, как небольшое воздушное судно стремительно падает, но препятствие в виде забора мешает ему врезаться в дом.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, самолет, принадлежащий Сергею Л., вылетел с аэродрома в Хапо-Ое, и, по предварительным данным, у него произошел отказ двигателя. Далее он сел на грунтовку, съехал с дороги и врезался в забор.

К счастью, обошлось без значительных повреждений имущества и пострадавших.