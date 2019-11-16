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  4. Видео жесткого тарана частным самолетом забора в Ленобласти

Видео жесткого тарана частным самолетом забора в Ленобласти

, 16:17 | Нюра Незванова Видео 96

Авиапроисшествие произошло во Всеволожском районе.

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Фото, видео: ТАСС / SlavaK; Вконтакте @spb_today

Видео, как частный самолет таранит один из заборов в поселке Луговое в Ленинградской области, появилось в сети. К счастью, жертв удалось избежать.

На кадрах видно, как небольшое воздушное судно стремительно падает, но препятствие в виде забора мешает ему врезаться в дом.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, самолет, принадлежащий Сергею Л., вылетел с аэродрома в Хапо-Ое, и, по предварительным данным, у него произошел отказ двигателя. Далее он сел на грунтовку, съехал с дороги и врезался в забор.

К счастью, обошлось без значительных повреждений имущества и пострадавших.

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