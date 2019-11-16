Умер легендарный московский пожарный, работавший на сложнейших ЧП в столице

Легендарный московский пожарный Виктор Климкин, на счету которого сотни потушенных возгораний в столице, скончался на 62 году жизни. Как сообщили в МЧС, генерал-лейтенант внутренней службы умер от остановки сердца.

В период с 1996 по 2011 годы при его непосредственном участии и руководстве были потушены, в частности, такие сложные пожары как на территории Измайловского вернисажа, в издательстве «Пресса» на улице Правды, на Черкизовском рынке.

Климкин неоднократно участвовал в спасательных операциях, в том числе при обрушении Басманного рынка (1994 год) и «Трансвааль-парка» (2002 год).

Виктор Иванович на протяжении многих лет был первым заместителем начальника Главного управления МЧС по Москве по государственной противопожарной службе, служил в центральном региональном центре и являлся Директором департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России.

Виктор Климкин родился в Москве 1 декабря 1957 года. Окончил Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР в 1978 году и Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР в 1983 году. В 2007 году ему было присвоено звание «Почетный пожарный Москвы».

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