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  4. Скончался известный поэт Валерий Дударев

Скончался известный поэт Валерий Дударев

, 16:34 | Нюра Незванова 467

Бывший главный редактор журнала «Юность» скончался в 54 года.

Фото: Wikimedia

Известный поэт Валерий Дударев умер на 55-м году жизни. О его смерти сообщает «Литературная газета».

Последние работы творческого деятеля были опубликованы в сентябре на страницах издания.

Валерий Дударев работал главным редактором журнала «Юность» с 2007 по 2019 годы. Также он является лауреатом литературных премий имени Александра Невского, Сергея Есенина, Бориса Корнилова.

Он выпустил несколько поэтических сборников, среди которых"На склоне двадцатого века», «Интонации», «Где растут забытые цветы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что о смерти политика Никиты Исаева.

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