Скончался известный поэт Валерий Дударев

Известный поэт Валерий Дударев умер на 55-м году жизни. О его смерти сообщает «Литературная газета».

Последние работы творческого деятеля были опубликованы в сентябре на страницах издания.

Валерий Дударев работал главным редактором журнала «Юность» с 2007 по 2019 годы. Также он является лауреатом литературных премий имени Александра Невского, Сергея Есенина, Бориса Корнилова.

Он выпустил несколько поэтических сборников, среди которых"На склоне двадцатого века», «Интонации», «Где растут забытые цветы».

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