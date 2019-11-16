Бросившихся на помощь тонущим в машине в Фонтанке наградят

Мужчин, бросившихся спасать пассажиров тонущей в Фонтанке машины, хотят представить к наградам. Об этом стало известно вечером 16 ноября. Решение приняли в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Автомобиль Renault Logan перелетел через ограждение набережной. Упав в воду, иномарка начала тонуть. Как оказалось, в машине находился мужчина с двумя маленькими детьми — мальчиком девяти лет и девочкой, которой исполнилось всего пять месяцев.

Спасать тонущих бросились двое мужчин, которые стали свидетелями происшествия. Они нырнули в воду и помогли доставить детей к берегу. Ранее сообщалось, что пострадавших в ДТП нет, однако сейчас в медучреждения доставлены все участники событий, включая добровольных спасателей. Самая юная пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором видно, как упавшую в Фонтанку машину достают из-под воды.