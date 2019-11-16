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  4. Падение машины с двумя детьми в реку в Петербурге попало на видео

Падение машины с двумя детьми в реку в Петербурге попало на видео

, 21:43 | Анастасия Игонина Видео 670

Съезд автомобиля с набережной Фонтанки зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Фото, видео: ТАСС/Терещенко Михаил, 78.ru

Момент падения иномарки в Фонтанку попал на видео. Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения, которую публикует 5-tv.ru.

На кадрах видно, что автомобиль стоит в «кармане» у набережной. От места ДТП отъезжает машина со спецсигналами — вероятно, это авто сотрудников ДПС. Renault тоже трогается с места — но вместо того, чтобы сдать назад и выехать на проезжую часть, машина едет вперед и падает с набережной.

Известно, что в машине находился водитель 1963 года рождения и двое детей — девятилетний мальчик и пятимесячная девочка. На помощь к находившимся в иномарке людям бросились двое очевидцев. Петербургское управление МЧС планирует представить мужчин к награде.

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