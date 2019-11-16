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Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото

, 23:20 | Карина Бернтгольц Фото 868

Бывшая солистка группы SEREBRO опубликовала в Instаgrаm снимок, в подписи к которому предложила угадать, о чем будет ее новая песня.

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Фото, видео: Instagram @seryabkina

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина взбудоражила фанатов, выложив в Instagram эротичное фото. На снимке поп-звезда позирует по пояс абсолютно обнаженной. Ее пышную грудь прикрывают только роскошные черные вьющиеся волосы, которые, вероятно, она специально нарастила в салоне. Еще накануне певица публиковала в соцсети кадры, на которых запечатлена с короткой стрижкой.

В подписи к новому фото Серябкина предложила фанатам угадать, о чем будет ее новая песня.

«Пишу новый текст. Чувствую все как в первый раз и в последний раз. Каждый раз. Цепляюсь за образы в голове и слушаю сердце. Оно говорит мне как правильно. Как думаете, о чем он будет?» — обратилась к фолловерам исполнительница.

Instagram @seryabkina

Часть подписчиков поделилась догадками относительно нового хита артистки, однако большинство заинтересовалось, прежде всего, горячим снимком. Поклонники не могли скрыть восторга. Одни признались, что теперь не смогут уснуть, другие не стали скрывать, что давно сделали Серябкину эталоном женской красоты, а третьи, нисколько не постеснявшись, попросили певицу полностью оголиться для новой фотосессии.

«Голову кружишь!»

«А можно фото в полный рост?»

«Горячая штучка!»

«Такая русалочка… очень красивая», — восторгались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина в кружевном белье сразила юзеров.

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