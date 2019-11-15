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  4. Серябкина в кружевном бюстгальтере сразила юзеров — сексуальное фото

Серябкина в кружевном бюстгальтере сразила юзеров — сексуальное фото

, 20:29 | Валентин Черников Фото 183

Певица вернулась из отпуска и сообщила, что пришло время для перезагрузки.

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Фото, видео: Instagram @seryabkina

Ольга Серябкина, известная как MOLLY, опубликовала символичное фото в воздушном белом лифе и широких полупрозрачных штанах. В последнее время поп-звезда находилась в отпуске и теперь готовится с новыми силами окунуться в работу.

«Перезагрузка. Так отключиться от работы получается редко. Я долго работала без перерывов. Но такой режим надо было чем-то разбавлять. И вот подмосковная природа спасает меня. Но я врываюсь в работу уже завтра. Впереди много классного. Так что готовимся», написала Серябкина.

Instagram @seryabkina

Фанаты оценили образ артистки и отметили, что ей идет белый цвет. Разве что некоторым не понравились штаны Ольги, приподнятые выше пупка.

«Как тебе идет белый! Просто вау!»

«С карими глазами в белом — идеальна в целом»;

«Штаны какие-то дурацкие! До ушей аж!» — ответили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Серябкина рассказала о драке с Еленой Темниковой.

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