Ольга Серябкина, известная как MOLLY, опубликовала символичное фото в воздушном белом лифе и широких полупрозрачных штанах. В последнее время поп-звезда находилась в отпуске и теперь готовится с новыми силами окунуться в работу.
Фанаты оценили образ артистки и отметили, что ей идет белый цвет. Разве что некоторым не понравились штаны Ольги, приподнятые выше пупка.
«Как тебе идет белый! Просто вау!»
«С карими глазами в белом — идеальна в целом»;
«Штаны какие-то дурацкие! До ушей аж!» — ответили подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Серябкина рассказала о драке с Еленой Темниковой.