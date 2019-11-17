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В Индии испытали ракету, способную нести ядерный боезаряд

, 2:31 | Карина Бернтгольц Видео 62

Запуск Agni-2 дальностью поражения две тысячи километров прошел успешно.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Drdo, /Indian Ministry Of Defense

В Индии прошли испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-2, способной нести ядерный боезаряд. Она была запущена с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса.

Запуск проводился специально сформированным командованием стратегических сил (SFC) армии при материально-технической поддержке Организации оборонных исследований и разработок (DRDO). Как отмечает телеканал RT со ссылкой на India Express, испытания завершились успешно. Agni-2 поразила намеченную цель.

Agni-2 — индийская двухступенчатая баллистическая ракета дальностью поражения две тысячи километров. Оружие длиной 20 метров имеет стартовый вес 17 тонн и может нести полезную нагрузку до тысячи килограммов. Ракеты Agni составляют основу парка баллистических ракет индийских сил стратегического назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Индии успешно запустили ракету и объявили себя космической державой.

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