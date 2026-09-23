Захарова посоветовала Сикорскому принимать галоперидол

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 сентября ответила на слова главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о подготовке запасов «на случай войны» с Россией. Свою реакцию дипломат опубликовала в Telegram-канале.

«Единственное, что ему реально нужно, и прямо сейчас, — галоперидол», — написала Захарова.

Ранее Сикорский рассказал, что сделал дома запасы продуктов и необходимых вещей на случай возможного военного сценария. Министр иностранных дел Польши сообщил, что у него есть рис, ручной насос и варенье из фруктов с собственного огорода.

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