«Я бы ревновала»: почему Люся Чеботина не хочет быть женой популярного артиста

Певица Люся Чеботина не хочет быть женой знаменитости из-за ревности к фанаткам

Певица Люся Чеботина больше не хочет отношений с коллегами по шоу-бизнесу. По ее мнению, любить знаменитость слишком трудно. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации ее совместной песни Miss You Much с турецким диджеем Бураком Йетером. Артисты обсудили, каково это — быть спутником звезды.

Йетер отметил, что ему нравится быть крутым диджеем, и его не смутила бы слава второй половинки. Чеботина с ним не согласилась. Она заявила, что не смогла бы долго выдерживать конкуренцию и соревноваться за место в сердце мужчины с его фанатками. Наблюдать, как поклонницы флиртуют с бойфрендом — мучение, считает певица: «Я бы ревновала». Кроме того, встречи гастролирующих артистов слишком редки.

«Кому-то может быть только за счастье и кому-то может быть очень комфортно быть женой популярного человека. Я говорю только лично про себя, что я бы не смогла бы быть с артистом, потому что я сама артист, я сама гастролирую, мы просто иначе не встретимся с ним. Мы просто потеряемся где-то в гастрольном графике и не пересечемся», — заключила Чеботина.

У артистки был опыт отношений с известным коллегой — Юрием Киселевым, выступающим под псевдонимом ЮрКисс. Официально пара подтвердила роман в декабре 2022 года, до этого они долго дружили, вместе записывали треки («Будь смелей», «Будем вместе»), выходили в свет, снимались в клипе на песню «Солнце Монако».

Чеботина отмечала, что чувствовала искреннюю привязанность, но ее смущала неопределенность: Юрий то демонстрировал близость, то уходил от вопросов о статусе их связи. Роман продлился около пяти месяцев. Люся позже призналась, что ее сильно вымотали эмоциональные качели партнера и то, что он не защитил ее от сплетен после разрыва.

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