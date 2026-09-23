«Я бы ревновала»: почему Люся Чеботина не хочет быть женой популярного артиста

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 45 0

Исполнительница не готова конкурировать с поклонницами за внимание своего мужчины.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Люся Чеботина не хочет быть женой знаменитости из-за ревности к фанаткам

Певица Люся Чеботина больше не хочет отношений с коллегами по шоу-бизнесу. По ее мнению, любить знаменитость слишком трудно. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации ее совместной песни Miss You Much с турецким диджеем Бураком Йетером. Артисты обсудили, каково это — быть спутником звезды.

Йетер отметил, что ему нравится быть крутым диджеем, и его не смутила бы слава второй половинки. Чеботина с ним не согласилась. Она заявила, что не смогла бы долго выдерживать конкуренцию и соревноваться за место в сердце мужчины с его фанатками. Наблюдать, как поклонницы флиртуют с бойфрендом — мучение, считает певица: «Я бы ревновала». Кроме того, встречи гастролирующих артистов слишком редки.

«Кому-то может быть только за счастье и кому-то может быть очень комфортно быть женой популярного человека. Я говорю только лично про себя, что я бы не смогла бы быть с артистом, потому что я сама артист, я сама гастролирую, мы просто иначе не встретимся с ним. Мы просто потеряемся где-то в гастрольном графике и не пересечемся», — заключила Чеботина.

У артистки был опыт отношений с известным коллегой — Юрием Киселевым, выступающим под псевдонимом ЮрКисс. Официально пара подтвердила роман в декабре 2022 года, до этого они долго дружили, вместе записывали треки («Будь смелей», «Будем вместе»), выходили в свет, снимались в клипе на песню «Солнце Монако».

Чеботина отмечала, что чувствовала искреннюю привязанность, но ее смущала неопределенность: Юрий то демонстрировал близость, то уходил от вопросов о статусе их связи. Роман продлился около пяти месяцев. Люся позже призналась, что ее сильно вымотали эмоциональные качели партнера и то, что он не защитил ее от сплетен после разрыва.

Ранее 5-tv.ru писал о женщине, бросившей знаменитого певца — Стаса Михайлова. Супруга артиста Инна заявила, что больше не имеет отношения к его образу и внешнему виду. Она также назвала его фейковым человеком и сопроводила публикацию изображением клоуна.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
84.07
-0.03 96.59
0.22
Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 ...

Последние новости

8:00
Сказать «люблю» руками: учим базовые жесты для общения с глухонемыми
7:45
«Я бы ревновала»: почему Люся Чеботина не хочет быть женой популярного артиста
7:30
Беспилотник СКАТ 350 М помог артиллерии уничтожить цель. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Захарова посоветовала Сикорскому принимать галоперидол
7:00
«Была очень удивлена»: Чеботина обнаружила свою песню в сериале «Беспринципные»
7:00
Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 октября

Сейчас читают

Отец бил ногами за громкий плач: на Алтае умер двухлетний мальчик
Ушел в лес и застрял: спасатели нашли пропавшего пенсионера в болоте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен