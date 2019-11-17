Видео: в результате мощного взрыва в общежитии в Киеве погибли двое

Мощный взрыв прогремел в одном из общежитий Киева. В результате двое человек скончались. Об этом сообщают местные правоохранители в Facebook.

Двое мужчин погибли от полученных ран при взрыве в здании на улице Карла-Маркса. Данных о пострадавших пока не поступало.

В настоящее время в общежитии работают правоохранительные органы, в том числе эксперты-взрывотехники. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

За последний месяц это уже не первый взрыв в Киеве, который привел к смерти граждан. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный подъехал на мотоцикле к иномарке и положил на ее крышу взрывное устройство. После этого раздался хлопок. В результате происшествия одному мужчине оторвало голову, еще двое получили серьезные травмы.