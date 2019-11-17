  1. Пятый канал
  4. Видео: в результате мощного взрыва в общежитии в Киеве погибли двое

Видео: в результате мощного взрыва в общежитии в Киеве погибли двое

, 8:10 | Ниса Мурзанаева Видео 44

На месте работают эксперты-взрывотехники. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото, видео: Facebook / Поліція Києва

Мощный взрыв прогремел в одном из общежитий Киева. В результате двое человек скончались. Об этом сообщают местные правоохранители в Facebook.

Двое мужчин погибли от полученных ран при взрыве в здании на улице Карла-Маркса. Данных о пострадавших пока не поступало.

В настоящее время в общежитии работают правоохранительные органы, в том числе эксперты-взрывотехники. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

За последний месяц это уже не первый взрыв в Киеве, который привел к смерти граждан. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный подъехал на мотоцикле к иномарке и положил на ее крышу взрывное устройство. После этого раздался хлопок. В результате происшествия одному мужчине оторвало голову, еще двое получили серьезные травмы.

Читайте также

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала «112 Украина»

Момент выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина» — видео
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 17 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

9:18
Мать Дианы Шурыгиной привезли в больницу Москвы с алкогольным отравлением
9:01
Фото: «Русская Кардашьян» показала соблазнительное бикини
8:56
В новых эпизодах «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи
8:44
Яна Рудковская оценила шансы Бузовой поехать на «Евровидение»
8:33
Пять впечатляющих российских кинопремьер зимы
8:32
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Сейчас читают

Гороскоп на 17 ноября: предсказание для вашего знака зодиака
Овсиенко расплакалась, встретив приемного сына впервые за два года
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев