Врачи назвали первые симптомы рака легких

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Ниса Мурзанаева
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Онкология бронхов обычно выявляется на поздних стадиях, поэтому пациенты имеют низкие шансы на выздоровление.

Врачи назвали первые симптомы рака легких

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий, /Матыцин Валерий, /Бобылев Сергей, /Rudolf, /Frank May

Рак легких на начальных стадиях обычно не доставляет больному особых проблем и дискомфорта. К сожалению, заболевание часто диагностируют случайно или уже на поздних этапах развития. Поэтому пациенты, страдающие данным видом онкологии, имеют низкие шансы на выздоровление, пишет MedikForum.ru.

Однако заболевшие раком легких люди часто озвучивают одни и те же, казалось бы, незначительные жалобы. По мнению экспертов, на онкологию бронхов могут указывать: одышка даже при малой физической нагрузке; отхаркивание с кровавой мокротой; хронический постоянный «кашель курильщика»; отек лица; рецидивирующие воспаление легких, бронхит и инфекции дыхательных путей.

Также по словам специалистов, на рак легких может указывать излишнее потоотделение ночью, общее недомогание, хроническая усталость и значительное снижение веса без видимых на то причин.

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