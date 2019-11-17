В новых эпизодах «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи

В новых эпизодах мультфильма «Ну, погоди!» появятся дополнительные герои. 26 серий продолжения культового противостояния волка и зайца покажут летом 2020 года. Об этом сообщает телеканал RT.

В киностудии «Союзмультфильм» рассказали, что в анимационном фильме будут «сниматься» новые второстепенные персонажи. Пока не раскрывается, кто именно предстанет перед зрителями. Однако создатели мультика отмечают — главными героями останутся популярные волк и заяц.

В этом году анимационная картина отпраздновала 50-летие. Первая серия вышла на экран весной 1969 года. По данным ВЦИОМ, в 2019 году россияне определили «Ну, погоди!» как самый любимый мультфильм.

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