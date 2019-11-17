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В новых эпизодах «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи

, 8:56 | Ниса Мурзанаева 31

26 серий продолжения культового мультика покажут в 2020 году.

Фото: www.globallookpress.com /Ministry of Culture Russia

В новых эпизодах мультфильма «Ну, погоди!» появятся дополнительные герои. 26 серий продолжения культового противостояния волка и зайца покажут летом 2020 года. Об этом сообщает телеканал RT.

В киностудии «Союзмультфильм» рассказали, что в анимационном фильме будут «сниматься» новые второстепенные персонажи. Пока не раскрывается, кто именно предстанет перед зрителями. Однако создатели мультика отмечают — главными героями останутся популярные волк и заяц.

В этом году анимационная картина отпраздновала 50-летие. Первая серия вышла на экран весной 1969 года. По данным ВЦИОМ, в 2019 году россияне определили «Ну, погоди!» как самый любимый мультфильм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых ожидаемых премьерах осени 2019 года.

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