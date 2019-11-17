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Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

, 9:45 | Василий Заика Видео 113

Процесс «дедолларизации» экономики и финансовой системы в целом был запущен Москвой в 2014 году после введения санкций со стороны США.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ingo Schulz, © Komsomolskaya Pravda, © Demian Stringer, © Ingo Schulz, РИА Новости / Виталий Тимкив

Тема:
БРИКС 100

Эксперты французского издания Les Echos заявили об успехах России на пути к отказу от доллара США в пользу евро и китайских юаней. Авторы материала отмечают, что Москва начала процесс «дедолларизации» экономики и финансовой системы в целом еще в 2014 году после того, как Соединенные Штаты инициировали введение ограничительных мер.

Россия значительно укрепила сотрудничество с партнерами по БРИКС, имеющими в настоящее время достаточно напряженные отношения с США путем увеличения товарооборота до 125 миллиардов долларов в 2018 году, пишет ФАН.

Журналисты издания склонны полагать, что продажа доллара позволит Москве поднять и стабилизировать рубль после падения его курса на 17% в 2018 году. В материале отмечается, что с начала 2019 года российская валюта перешла в рост и поднялась на 7,6% по отношению к американской. Авторы статьи полагают, что Россия путем стабилизации рубля намерена увеличить долю экспорта в своей валюте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как БРИКС формирует новое мироустройство вопреки желаниям США.

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