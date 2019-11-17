Водитель объяснил, как съехал на автомобиле в Фонтанку в Петербурге

Водитель «утопивший» автомобиль в реке Фонтанке рассказал о подробностях инцидента. По словам 56-летнего Игоря Чипизубова, он просто перепутал педали газа и тормоза.

«Гаишник сказал, что я стоял не на месте. Как мне показалось, я дал задний ход. А на самом деле, я поехал вперед. И медленно, медленно съехали», — сказал потерпевший.

Игорь Чипизубов дожидался у дома на набережной Фонтанки супругу. В автомобиле Renault Logan, помимо водителя, находились его двое несовершеннолетних внука — девятилетний мальчик и пятимесячная девочка. После просьбы сотрудника ГИБДД переставить машину с неположенного места, автовладелец перепутал педали и съехал в реку.

Два очевидца-мужчины бросились спасать пассажиров затопленной иномарки. Все участники происшествия доставлены в медучреждения. Маленькая внучка автомобилиста находится в тяжелом состоянии. Машину подняли на берег с помощью крана.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео момента падения машины с двумя детьми в реку в Санкт-Петербурге.