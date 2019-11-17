Фото бизнесмена, подозреваемого в хладнокровном убийстве пешехода в Мытищах

Водитель нанес пешеходу удар ножом в шею в подмосковных Мытищах. 5-tv.ru публикует фото подозреваемого.

Инцидент произошел 16 ноября на улице Коминтерна. Как стало известно 5-tv.ru, пешеходу было 48 лет. Когда он пересекал проезжую часть, у него возник конфликт с 68-летним водителем. В разгар спора автомобилист ударил мужчину ножом в шею. От полученного ранения тот скончался.

После этого водитель сам пришел в полицию с повинной. Им оказался местный предприниматель. Его допросили и возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Обвиняемому грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

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Про погибшего известно, что он возвращался домой из бассейна. У него остались двое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом жестоком убийстве — житель Подмосковья зарезал собутыльника и выбросил его тело в канализацию.