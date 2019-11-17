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  4. Девочка написала Санта-Клаусу список подарков и повергла отца в шок

Девочка написала Санта-Клаусу список подарков и повергла отца в шок

, 16:49 | Сергей Зеленский Фото 15

Десятилетнее дитя просит более 20 презентов, включая iPhone 11, живого кролика и много чего еще.

Фото: www.globallookpress.com © Ron Nickel / Design Pics

Житель Лос-Анджелеса испытал шок при прочтении списка желаемых подарков к Рождеству своей десятилетней дочери. Его чадо расставило приоритеты из 26 пунктов. Стоит отметить, что с родным английским у девочки явные проблемы, так как даже в этой просьбе к Санта-Клаусу она допустила довольно много орфографических ошибок.

Итак, в первую очередь она пожелала получить iPhone 11, наушники и новый MacBook, пишет ФАН. Затем она захотела живого кролика и одежду для него. Серьги с драгоценными камнями, одежду, косметику, обувь, духи — причем не простые, а непременно брендов Gucci и Chanel, также значатся в списке.

Фигурируют порядка четырех видов кукол и розовая пума. Также юной леди зачем-то необходимы четыре тысячи долларов, на фоне которых меркнут еще два скромных заказа — термос для школы и будильник.

«Моя 10-летняя дочь, вероятно, была не в себе при составлении этого списка», — подписал послание девочки Санта-Клаусу растерянный отец.

Twitter @a_johnson412

Этот пост в Instagram собрал более 123 тысяч лайков и мужчину буквально засыпали советами и комментариями.

«Объясни ей, что Санта умер», — пошутил один из них.

«Вы вырастили дочь-буржуйку, а сейчас жалуетесь», — упрекнул другой.

«Скажи, что раз уж написала с ошибками, пусть сначала подтянет грамматику», — добавил третий.

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