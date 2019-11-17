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Топурия впервые выложила фото с бизнесменом, с которым ей приписывают роман

, 18:46 | Игорь Рязов Фото 1 219

Солистка A’Studio опубликовала в Instagram селфи с предпринимателем Денисом Деньговым и закрыла возможность комментировать пост.

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Фото, видео: Instagram @keti_one_official

Солистка A’Studio Кети Топурия впервые выложила на своей странице в Instagram совместное фото с молодым человеком, с которым ей приписывают роман. Им оказался предприниматель Денис Деньгов.

На снимке 35-летний бизнесмен обнимает 33-летнюю певицу. Оба широко улыбаются и смотрят в камеру. Топурия сопроводила снимок только смайликом в виде приведения, высунувшего язык. Также она ограничила возможность комментирования снимка.

Instagram @keti_one_official

Фанаты давно подозревали, что Кети Топурия начала встречаться с Деньговым. В начале октября она выложила снимок с целующим ее в носик мужчиной, но его лицо полностью в кадр не попало.

Через 10 дней певица показалась с кольцом на безымянном пальце. Поклонники тут же интерпретировали это как знак скорой свадьбы.

До этого Кети Топурия встречалась с рэпером Гуфом. Тот месяц назад рассказал в интервью, что подсел из-за нее на тяжелые наркотики.

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