Судно с 13 российскими моряками загорелось у берегов Южной Кореи

Возгорание произошло на судне с 13 российскими моряками у берегов Южной Кореи. По данным издания Maritime Bulletin, пожар удалось ликвидировать.

ЧП произошло 17 ноября примерно в 13.40 по местному времени в тот момент, когда судно было у города Пхохан.

Команда пожарных на патрульных катерах и вертолет участвовали в операции по ликвидации возгорания. В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что судно держало путь из Находки в порт Пусана. На борту находится 2,5 тысячи тонн пиломатериалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что горевший в Норвегии российский траулер «Бухта Наездника» затонул.