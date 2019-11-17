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Судно с 13 российскими моряками загорелось у берегов Южной Кореи

, 18:01 | Нюра Незванова 71

По данным южнокорейского портала, пожар удалось ликвидировать.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Возгорание произошло на судне с 13 российскими моряками у берегов Южной Кореи. По данным издания Maritime Bulletin, пожар удалось ликвидировать.

ЧП произошло 17 ноября примерно в 13.40 по местному времени в тот момент, когда судно было у города Пхохан.

Команда пожарных на патрульных катерах и вертолет участвовали в операции по ликвидации возгорания. В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что судно держало путь из Находки в порт Пусана. На борту находится 2,5 тысячи тонн пиломатериалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что горевший в Норвегии российский траулер «Бухта Наездника» затонул.

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