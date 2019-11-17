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«Аж мурашки по коже»: Анна Нетребко спела на сцене вместе с 11-летним сыном

, 20:43 | Игорь Рязов Видео 826

Совместное выступление оперной певицы и ее ребенка сняли на видео зрители. Нетребко назвала произошедшее «экспромтом».

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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко выступила на сцене вместе со своим 11-летним сыном Тьяго. Присутствовавшие на концерте зрители выкладывают ролики с выступлением в Instagram, называя его очень трогательным.

«Тишу поздравляем с дебютом на сцене!» — написала Нетребко в Instagram после выступления с ребенком и мужем Юсифом Эйвазовым на большом концерте Игоря Крутого в Кремлевском дворце.

Одна из подписчиц Нетребко вспомнила, что ранее певица говорила о намерении ее сына «стать технарем», а не певцом.

«Нет, он не хочет быть артистом, это был экспромт», — ответила ей Нетребко.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

В комментариях заметили, что «экспромт» получился очень трогательным. Зрители признались, что от выступления у них по коже бежали мурашки, а на глаза наворачивались слезы.

«Аж мурашки по коже»;

«Очень трогательно, до слез»;

«Тиша супер! И ручкой (махнул в конце — Прим. ред)»;

«Супер! Великолепная семья!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Нетребко показала гипер-реалистичные образы на Хэллоуин.

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