«Леди Гага?» Нетребко показала гипер-реалистичные образы на Хэллоуин

Анна Нетребко поделилась с подписчиками в Instagram серией необыкновенных сказочных фотографий. На снимках певица продемонстрировала образы предыдущих лет, в которых отмечала Хэллоуин. Маскарадные костюмы звезды поразили пользователей детальностью и оригинальностью.

На одном из фото 48-летняя оперная дива перевоплотилась в «кибер-девочку»: надела белый парик-каре, серебристую дутую куртку, круглые большие очки и дополнила образ световым мечом. Фанаты узнали — помимо гениальных вокальных способностей, Анна Нетребко обладает безграничными фантазией и воображением.

«Счастливого Хэллоуина!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Поклонники Анны Нетребко восхитились тем, насколько тщательно кумир готовится к празднованию Хэллоуина. Продуманные до мелочей костюмы и реалистичный макияж звезды на фото вызвали бурю эмоций у фанатов. Пользователи соцсети не уставали оставлять комплименты любимице.

«Красивенько и страшненько»;

«Жуть»;

«Как в сказке!»

«Леди Гага?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом.