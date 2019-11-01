«Леди Гага?» Нетребко показала гипер-реалистичные образы на Хэллоуин

Анна Нетребко поделилась с подписчиками в Instagram серией необыкновенных сказочных фотографий. На снимках певица продемонстрировала образы предыдущих лет, в которых отмечала Хэллоуин. Маскарадные костюмы звезды поразили пользователей детальностью и оригинальностью.
На одном из фото 48-летняя оперная дива перевоплотилась в «кибер-девочку»: надела белый парик-каре, серебристую дутую куртку, круглые большие очки и дополнила образ световым мечом. Фанаты узнали — помимо гениальных вокальных способностей, Анна Нетребко обладает безграничными фантазией и воображением.
«Счастливого Хэллоуина!» — подписала пост знаменитость.
Поклонники Анны Нетребко восхитились тем, насколько тщательно кумир готовится к празднованию Хэллоуина. Продуманные до мелочей костюмы и реалистичный макияж звезды на фото вызвали бурю эмоций у фанатов. Пользователи соцсети не уставали оставлять комплименты любимице.
«Красивенько и страшненько»;
«Жуть»;
«Как в сказке!»
«Леди Гага?» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом.