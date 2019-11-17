  1. Пятый канал
  4. Скульптура кормящей Мадонны на станции метро в Москве лишилась груди — фото

Скульптура кормящей Мадонны на станции метро в Москве лишилась груди — фото

, 20:59 | Сергей Зеленский Фото 74

Реставрация может занять длительное время.

Фото: ТАСС / Николай Галкин

Неизвестный повредил скульптуру «Мадонна с младенцем» на станции «Римская» столичной подземки. Как сообщает URA.RU, инцидент произошел еще 30 октября.

Возмущенные актом вандализма пользователи соцсетей выкладывают фотографии, на которых видно, что поврежденный участок Мадонны теперь прикрыт тканью.

Facebook @july.detachkina

Остается неизвестным, каким образом злоумышленник смог совершить варварский поступок, ведь скульптурная композиция установлена прямо под потолком — над головами пассажиров.

Как уточнили в пресс-службе метрополитена, реставрация может занять длительное время.

Автором «Мадонны с младенцем» является заслуженный художник РФ Леонид Берлин, который скончался в 2001 году. Именно за оформление «Римской», открытой в 1995 году, бывший тогда мэр Юрий Лужков лично вручил ему диплом лауреата Премии Москвы в области литературы и искусства.

Кроме того, Берлин занимался интерьерами станций метро «Орехово», «Красногвардейская» и «Битцевский парк».

Ранее 5-tv.ru передавал, что в Петербурге вандалы разрушили памятник жертвам радиационных аварий.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
ТОП-5 знаков зодиака женщин с ужасным характером

Последние новости

21:22
«Так-то лучше!»: Звезда «Дома-2» исправилась после «голого» фото с сыном
21:10
«Не говорите плохо о Ксюше!»: мать Виторгана встала на защиту Собчак
20:59
Скульптура кормящей Мадонны на станции метро в Москве лишилась груди — фото
20:43
«Аж мурашки по коже»: Анна Нетребко спела на сцене вместе с 11-летним сыном
20:35
«Кино, которое нам нужно»: Мединский одобрил красивую эротику на экране
20:25
МИД РФ: Москва не отрицала, что вернет Киеву суда после инцидента в Керченском проливе

Сейчас читают

Садальский жестко высказался о поведении Лолиты после развода
«Страшно»: Рудковская поделилась архивным фото с доцентом Соколовым
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев