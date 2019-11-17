Неизвестный повредил скульптуру «Мадонна с младенцем» на станции «Римская» столичной подземки. Как сообщает URA.RU, инцидент произошел еще 30 октября.
Возмущенные актом вандализма пользователи соцсетей выкладывают фотографии, на которых видно, что поврежденный участок Мадонны теперь прикрыт тканью.
Остается неизвестным, каким образом злоумышленник смог совершить варварский поступок, ведь скульптурная композиция установлена прямо под потолком — над головами пассажиров.
Как уточнили в пресс-службе метрополитена, реставрация может занять длительное время.
Автором «Мадонны с младенцем» является заслуженный художник РФ Леонид Берлин, который скончался в 2001 году. Именно за оформление «Римской», открытой в 1995 году, бывший тогда мэр Юрий Лужков лично вручил ему диплом лауреата Премии Москвы в области литературы и искусства.
Кроме того, Берлин занимался интерьерами станций метро «Орехово», «Красногвардейская» и «Битцевский парк».
Ранее 5-tv.ru передавал, что в Петербурге вандалы разрушили памятник жертвам радиационных аварий.