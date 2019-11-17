Неизвестный повредил скульптуру «Мадонна с младенцем» на станции «Римская» столичной подземки. Как сообщает URA.RU, инцидент произошел еще 30 октября.

Возмущенные актом вандализма пользователи соцсетей выкладывают фотографии, на которых видно, что поврежденный участок Мадонны теперь прикрыт тканью.

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Остается неизвестным, каким образом злоумышленник смог совершить варварский поступок, ведь скульптурная композиция установлена прямо под потолком — над головами пассажиров.

Как уточнили в пресс-службе метрополитена, реставрация может занять длительное время.

Автором «Мадонны с младенцем» является заслуженный художник РФ Леонид Берлин, который скончался в 2001 году. Именно за оформление «Римской», открытой в 1995 году, бывший тогда мэр Юрий Лужков лично вручил ему диплом лауреата Премии Москвы в области литературы и искусства.

Кроме того, Берлин занимался интерьерами станций метро «Орехово», «Красногвардейская» и «Битцевский парк».

Ранее 5-tv.ru передавал, что в Петербурге вандалы разрушили памятник жертвам радиационных аварий.