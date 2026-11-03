Мужчина с отверткой угрожал расправой пассажирам: видео дебоша в московском метро

МВД: мужчина с отверткой угрожал расправой пассажирам метро в Москве

Полицейские задержали 48-летнего мужчину, устроившего дебош в московском метро. Во время поездки он угрожал пассажирам физической расправой и размахивался отверткой, пытаясь ударить находившихся рядом людей.

Как сообщили в социальных сетях столичной полиции, один из пассажиров обратился за помощью через колонну экстренного вызова.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, установили личность нарушителя и выяснили, где он находится. Вскоре мужчину задержали по месту жительства в Апрелевке.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Другой инцедент произошел в Санкт-Петербурге. Молодой человек напал с ножом на девушку возле станции метро «Адмиралтейская». На опубликованных кадрах видно, как после короткого спора юноша набрасывается на пострадавшую, и оба падают с лестницы. По данным полиции, 19-летний подозреваемый несколько раз ударил 22-летнюю девушку ножом по лицу

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