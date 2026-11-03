Мужчина с отверткой угрожал расправой пассажирам: видео дебоша в московском метро

Агрессивный пассажир размахивал инструментом прямо в вагоне поезда, следовавшего между станциями «Аминьевская» и «Проспект Вернадского».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; МАХ/Петровка, 38/Moscow_police; 5-tv.ru
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МВД: мужчина с отверткой угрожал расправой пассажирам метро в Москве
Полицейские задержали 48-летнего мужчину, устроившего дебош в московском метро. Во время поездки он угрожал пассажирам физической расправой и размахивался отверткой, пытаясь ударить находившихся рядом людей.
Как сообщили в социальных сетях столичной полиции, один из пассажиров обратился за помощью через колонну экстренного вызова.
Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, установили личность нарушителя и выяснили, где он находится. Вскоре мужчину задержали по месту жительства в Апрелевке.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь ему грозит уголовная ответственность.
Другой инцедент произошел в Санкт-Петербурге. Молодой человек напал с ножом на девушку возле станции метро «Адмиралтейская». На опубликованных кадрах видно, как после короткого спора юноша набрасывается на пострадавшую, и оба падают с лестницы. По данным полиции, 19-летний подозреваемый несколько раз ударил 22-летнюю девушку ножом по лицу
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