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  4. «Какие ножечки»: Внучка Ротару раздразнила поклонников длинными ногами

«Какие ножечки»: Внучка Ротару раздразнила поклонников длинными ногами

, 22:34 | Анастасия Игонина Фото 243

Девушка опубликовала фото, заодно похваставшись идеальной фигурой.

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Фото, видео: Instagram @iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару поделилась с поклонниками новым стильным образом. Фэшн-фото появилось на странице девушки в Instagram.

На снимке 18-летняя София позирует на фоне белоснежной ткани. На девушке белый топ на тонких бретелях и юбка кремового оттенка. Дополняют образ коричневые «греческие сандалии» с отделкой в виде квадратных заклепок.

Instagram @iamsofiaeve

В разрез юбки внучка Ротару выставила ногу — поклонники тут же обратили внимание на стройность и длину ножек молодой модели.

«Роскошный образ!»

«Образ, над которым нужно поразмыслить».

«Какие красивые ножечки», — восторгаются фолловеры Софии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка Софии Ротару всерьез увлеклась боксом.

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