«Какие ножечки»: Внучка Ротару раздразнила поклонников длинными ногами

Внучка Софии Ротару поделилась с поклонниками новым стильным образом. Фэшн-фото появилось на странице девушки в Instagram.

На снимке 18-летняя София позирует на фоне белоснежной ткани. На девушке белый топ на тонких бретелях и юбка кремового оттенка. Дополняют образ коричневые «греческие сандалии» с отделкой в виде квадратных заклепок.

Instagram @iamsofiaeve

В разрез юбки внучка Ротару выставила ногу — поклонники тут же обратили внимание на стройность и длину ножек молодой модели.

«Роскошный образ!»

«Образ, над которым нужно поразмыслить».

«Какие красивые ножечки», — восторгаются фолловеры Софии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка Софии Ротару всерьез увлеклась боксом.