Помощник президента РФ допустил проведение нормандской встречи в 2019 году

Помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции может состояться до конца текущего года.

«Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но, очевидно, в этом году», — сказал он.

Ранее сразу из обеих европейских столиц появлялись сообщения, что саммит «нормандской четверки» запланирован на 9 декабря.

«Нормандский формат» переговоров был создан в июне 2014 года. Он получил свое название потому, что в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. После ряда переговоров и телефонных бесед в этом формате последняя такая встреча прошла осенью 2016 года.

В октябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сложности с саммитом в «нормандском формате».