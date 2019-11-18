«Бонд. Алла Бонд»: Михеева снялась в откровенном платье на рояле

Российская телеведущая и актриса Алла Михеева вызвала восторг у фанатов фотографией, сделанной в одном из элитных московских отелей. На снимке девушка лежит на черном рояле в белых перчатках и красном платье без верха с глубоким декольте и нижним вырезом. Кадр сделан сверху, на круговой лестнице.

Увиденное вызвало у поклонников ассоциации с фильмами бондианы. Образы роковых соблазнительниц в столь шикарных вечерних нарядах часто встречаются в лентах о британском шпионе.

Instagram @allamikheeva

Более внимательные подписчики угадали на фото отсылку к «Красотке». Персонаж Джулии Робертс появлялась в эпизодах картины в аналогичном платье с перчатками. Вспоминается и знаменитая интимная сцена главных героев на похожем черном рояле. С экранной Вивиан Уорд у Михеевой не совпал разве что цвет волос. Краситься в рыжую ради фотосессии актриса не стала.

Нашлись и такие, кто не упустил возможности подшутить над роскошью фотографии.

«У меня кошка тоже постоянно везде валяется»;

«Удачно упала»;

«Аллочка, как всегда, обворожительна!»»

«Косплей на фильм „Красотка“?»

«Бонд. Алла Бонд», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной.