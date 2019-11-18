Более 30 торговых точек сгорело на рынке в Махачкале

В Дагестане в эти минуты спасатели ведут разбор завалов на одном из рынков Махачкалы.

Накануне вечером там вспыхнуло около тридцати торговых точек — контейнеры с одеждой и обувью. Огонь практически мгновенно распространился на площадь 300 квадратных метров.

Чтобы потушить его, потребовалось несколько часов, в ликвидации возгорания приняли участие расчеты сразу шести пожарно-спасательных частей города. Пострадавших в результате ЧП нет. Предприниматели подсчитывают убытки.

Предварительная причина — неисправность электропроводки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в Красноярске, где жители города приняли горящую машину за возгорание в полиции.