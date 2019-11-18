Компания Илона Маска начала прокладку скоростного туннеля под Лас-Вегасом

Американская компания The Boring Company, принадлежащая изобретателю Илону Маску, начала строительство скоростного автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом. Как сообщает телекомпания NBC, туннель длиной 1,5 километра будет пролегать на глубине 12 километров. Он будет призван соединить несколько корпусов конференц-центра Las Vegas Convention Center.

Двухтуннельная система «Петля» стоимостью 53 миллиона долларов позволит добраться из одного корпуса в другой всего за пару минут. Ожидается, что по двум подземным магистралям будут курсировать беспилотные автомобили, рассчитанные на 16 человек. Поездки планируется сделать бесплатными. Скорость транспортных средств будет достигать 56 километров в час.

Как отметил глава Управления по делам конференций и туризма Лас-Вегаса Стив Хилл, прокладка скоростного туннеля — по-настоящему важное событие для города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск намерен победить аутизм с помощью чипов в мозгу.