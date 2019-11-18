Обвиняемый в убийстве пешехода подмосковный бизнесмен написал явку с повинной

Подмосковный бизнесмен, обвиняемый в хладнокровном убийстве пешехода в Мытищах, написал явку с повинной. Об этом сообщила представитель главка СК по Московской области Ольга Врадий.

Она рассказала, что 68-летнего мужчину задержали и доставили в отдел. Ему предъявили обвинение в убийстве. О его аресте следствие будет ходатайствовать 18 ноября, пишет ТАСС.

Как сообщал 5-tv.ru, шокирующая трагедия произошла 16 ноября на улице Коминтерна. Дорожный конфликт возник, когда 48-летний пешеход переходил дорогу, судя по видео, в неположенном месте. На середине проезжей части между ним и 68-летним бизнесменом завязался спор, который закончился ударом ножом в шею.

Против бизнесмена из Мытищ возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Обвиняемому грозит от шести до 15 лет лишения свободы. Ранее 5-tv.ru публиковал фотографию обвиняемого в убийстве.