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Белла Хадид рассказала, как боролась с депрессией в 18 лет

, 10:35 | Алиса Старжевская Фото 329

Популярная модель утверждает, что счастье по ту сторону экрана не всегда является истинным.

Фото: Instagram @bellahadid

Белла Хадид рассказала о том, как переживала депрессию в 18-летнем возрасте. Девушка вспоминает, что в начале модельной карьеры работала на износ, пишет Mirror.

Ежедневные нервные срывы расшатывали психику девушки. Слезы сопровождали Беллу по утрам, во время перерывов на ланч, в конце тяжелого 14-ти часового рабочего дня и даже перед сном.

«Когда мне было 18, я работала по 14 часов в день в течение четырех месяцев и чувствовала себя загнанной. Видимо, мне нужна была передышка», — отметила Хадид.

Instagram @bellahadid

Девушка поддержала тех, кто в данный момент борется с недугом и пытается привести свое ментальное здоровье в порядок. Хадид просит не обращать внимание на идеальный мир, который показывают пользователям социальные сети. По ее словам, «счастье онлайн» ничего не стоит, если в реальной жизни человек этого не испытывает.

«Если вы не хотите утром вставать, не вставайте, если хотите отменить какие-то планы, отменяйте. Когда вам кажется, что мир вокруг рушится, просите о помощи», — пишет звезда.

Белла Хадид говорит, что прежде всего нужно быть заботливым и внимательным по отношению к себе, стараться грамотно использовать свои ресурсы.

Ранее 5-tv.ru писал, что папарацци застали Беллу Хадид в аэропорту Хитроу без косметики.

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