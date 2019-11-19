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Эксцентричный миллионер купил футбольный клуб и назначил себя тренером

, 0:57 | Алиса Старжевская 52

«Спящий гигант проснулся», — так Гленн Тамплин подписал свой пост.

Фото: Navigationweb / wikipedia.org

Эксцентричный миллионер и владелец металлургической компании AGP Steel Гленн Тамплин стал обладателем футбольного клуба «Ромфорд», где сделал себя главным тренером, пишет Essex Live.

Первым же делом, Тамплин прикупил для команды 15 футболистов. Но потом решил не останавливаться — он пообещал покрыть долги «Ромфорда» и отремонтировать стадион, где должны тренироваться спортсмены. А позже заявил и о самой главной цели для себя — он выведет выступающий в одном из нижних дивизионов Англии клуб в Футбольную лигу (она объединяет высший дивизион — Чемпионшип, а также Лигу 1 (второй дивизион) и Лигу 2 (третий дивизион) — Прим.ред.)

Twitter @glenntamplin

Дебют тренера-миллионера в новом клубе состоялся 16 ноября. На первый матч под руководством Гленна были выделены дополнительные средства — каждый мог посмотреть матч бесплатно и получить бесплатный напиток. А потом устроил для них после игры зажигательные танцы вместе с футболистами.

«Спящий гигант проснулся», — так Гленн Тамплин подписал свой пост, спустя два дня руководства клубом.

Тамплин не в первый раз занимает лидирующую должность в собственном футбольном клубе. Ранее предприниматель владел и тренировал команду «Биллерикей Таун» шестого дивизиона Англии, но был вынужден продать клуб из-за угроз болельщиков. Они выступили против того, что он поставил в основу своего 16-летнего сына.

Ранее 5-tv.ru писал, что драку после футбольного матча в Астрахани рассмотрит дисциплинарный комитет.

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Эксцентричный миллионер купил футбольный клуб и назначил себя тренером

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