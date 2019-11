Эксцентричный миллионер купил футбольный клуб и назначил себя тренером

Эксцентричный миллионер и владелец металлургической компании AGP Steel Гленн Тамплин стал обладателем футбольного клуба «Ромфорд», где сделал себя главным тренером, пишет Essex Live.

Первым же делом, Тамплин прикупил для команды 15 футболистов. Но потом решил не останавливаться — он пообещал покрыть долги «Ромфорда» и отремонтировать стадион, где должны тренироваться спортсмены. А позже заявил и о самой главной цели для себя — он выведет выступающий в одном из нижних дивизионов Англии клуб в Футбольную лигу (она объединяет высший дивизион — Чемпионшип, а также Лигу 1 (второй дивизион) и Лигу 2 (третий дивизион) — Прим.ред.)

Twitter @glenntamplin

Дебют тренера-миллионера в новом клубе состоялся 16 ноября. На первый матч под руководством Гленна были выделены дополнительные средства — каждый мог посмотреть матч бесплатно и получить бесплатный напиток. А потом устроил для них после игры зажигательные танцы вместе с футболистами.

BTFC fans thank you again I love 99.9% of you

always be in my heart

I truly pray you have some more glory days without me



I’ll always be greatfull for moments like this



It’s Romford’s time now and there MY FUTURE but l will always love you all till my last breath pic.twitter.com/uDPJuohZOr