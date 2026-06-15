Инфекционист перечислил болезни, которые можно подхватить в стоячей воде

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Если такая вода попадет в рот — проблем не оберешься, но иногда, чтобы заболеть, достаточно просто зайти в водоем.

Инфекционист перечислил главные заразы в воде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Врач Неронов: чаще всего в природных водоемах заражаются тремя заболеваниями

Чаще всего при купании в природных водоемах россияне заражаются целым букетом кишечных инфекций, паразитарных и кожных болезней. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Заглатывание зараженной воды может привести к гастроэнтериту, ротавирусной и энтеровирусной инфекции, дизентерии, сальмонеллезу и другим формам пищевых токсикоинфекций», — разъяснил медик.

Но вода таит в себе и другие угрозы. По словам Неронова, контакт с личинками паразитов и токсинами водорослей часто провоцирует тяжелые дерматиты и аллергию. Врач также напомнил о риске подхватить «зуд купальщика» — церкариоз, а в особо запущенных водоемах — лептоспироз или гепатит А.

«Наибольший риск представляют неорганизованные места купания, где нет ни лабораторного контроля, ни запретительных табличек, ни информации о составе воды», — подчеркнул он.

Для снижения рисков медик призвал не пренебрегать душем с мылом сразу после плавания, тщательно промывать чистой водой лицо и глаза, а при склонности к отитам аккуратно удалять влагу из ушей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасно купание в сильную жару.

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