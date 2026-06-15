Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Самаре

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 32 0

Для жильцов пострадавших квартир открыт пункт временного размещения.

Сколько человек погибли в пожаре в Самаре 14 июня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Стрингер

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Два человека, вероятно, погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Самаре. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Тела возможных погибших обнаружили представители МЧС во время спасательной операции. Сейчас все работы приостановлены до утра 15 июня.

В свою очередь, мэр города Иван Носков в своем блоге в мессенджере МАКС заявил, что в результате инцидентов повреждения получили 24 квартиры. Он также добавил, что точные причины возникновения огня уточняют специалисты.

Пожар в многоэтажном жилом доме в Самаре вспыхнул 14 июня. Возгорание началось в супермаркете, который находился на первом этаже. Затем огонь стал распространяться на второй этаж, после чего прогремел взрыв. Общая площадь составила около 200 квадратных метров.

По словам местных жителей, взрыв газа был мощным. Происшествие привело к обрушению перекрытия между вторым и третьим этажами. Для жителей пострадавших жилых помещений власти организовали пункт временного размещения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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