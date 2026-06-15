Трамп: Путин и Си Цзиньпин помогли США достичь сделки с Ираном

Российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин помогли Вашингтону достичь заключения сделки с Тегераном. Об этом в интервью The New York Times сообщил президент США Дональд Трамп.

При этом глава государства осудил израильского премьера Биньямина Нетаньяху за попытки сорвать переговоры с Ираном. Он добавил, что глава правительства Израиля должен выразить благодарность Штатам за те действия, которые позволили Тель-Авиву сохранить государство.

«Он (Нетаньяху — Прим.ред.) очень сложный человек. Честно говоря, он должен быть нам благодарен за то, что мы делаем. Потому что, если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не существовал бы и двух часов», — сказал президент.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана договориться с США, удары по территории исламской республики возобновятся.

Ранее президент США объявил о заключении сделки с Ираном и снятии морской блокады.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.