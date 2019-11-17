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  4. Драку после футбольного матча в Астрахани рассмотрит дисциплинарный комитет

Драку после футбольного матча в Астрахани рассмотрит дисциплинарный комитет

, 22:50 | Валентин Черников Видео 16

Материалы о массовой потасовке передают Российскому футбольному союзу.

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Фото, видео: Twitter @kvgavrilov, Instagram @d.danilov10

Материалы по массовой потасовке после футбольного матча в Астрахани передадут контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, сообщает ТАСС.

Как уточнило агентству пресс-служба ФК «Волгарь», причины конфликта с игроками махачкалинского клуба «Легион Динамо» пока неизвестны. Никаких предпосылок к тому до прошедшей в воскресенье игры не наблюдалось.

Потасовка произошла на стадионе «Центральный» после игры 18-го тура Первенства профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между хозяевами поля — командой «Волгарь» и гостями из Дагестана. Встреча закончилась со счетом 1:1. Но дружба не победила. После финального свистка футболисты обоих клубов вместо рукопожатия вступили в перепалку. Вскоре на поле выбежали запасные игроки и болельщики. Побоище продолжалось несколько минут.

По данным областного УВД, фанаты не участвовали в драке на поле. За нарушение общественного порядка никого из зрителей не задержали.

Ранее 5-tv.ru писал, что сборная России уступила бельгийцам со счетом 1:4 в отборе Евро-2020.

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