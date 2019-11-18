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  4. Глава ДНР раскритиковал Киев за «больное воображение» и разрушение Донбасса

Глава ДНР раскритиковал Киев за «больное воображение» и разрушение Донбасса

, 13:07 | Игорь Рязов 44

Денис Пушилин подчеркнул, что жители самопровозглашенной республики «выбрали путь домой, в Российскую Федерацию».

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Фото, видео: РИА Новости / Игорь Маслов

Все действия властей Украины по отношению к Донбассу носят разрушительный характер. Руководство ДНР выбрало стратегию дальнейших шагов, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

«Киевские власти давно живут надеждами избавиться от нас», — сказал Пушилин, комментируя так называемый «план депортации народа Донбасса».

По его словам, в Киеве «давно живут надеждами избавиться» от ДНР и ЛНР. На это указывают развязанная война и экономическая блокада. К новому плану, родившемуся в «больном воображении» Киева, руководство ДНР уже готово.

«Мы выбрали дорогу домой, в Российскую Федерацию. Республика планомерно движется к своей заветной цели, шаг за шагом наращивая и укрепляя интеграционные процессы с Россией», — цитирует Пушилина ДАН.

Агентство отмечает, что так называемый «план депортации народа Донбасса» ранее был опубликован в сети. Он изложен в письме секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова. Согласно ему, большинство жителей Донбасса должны быть привлечены к административной или уголовной ответственности, а также переселены в РФ или другие области Украины.

Как сообщал 5-tv.ru, глава ДНР также говорил о желании жителей республики войти в состав России в сентябре.

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