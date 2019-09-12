Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в ходе встречи с представителями российской интеллигенции в Москве заявил о желании войти в состав РФ на правах федеративного округа. По его словам, перед ДНР стоит задача по максимальной интеграции в российское пространство, сообщает RT.

« Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа. Что у народа Донбасса не отнять, так это терпения », — заявил Денис Пушилин.

Политик отметил, что до издания указа президента России Владимира Путина о выдаче паспортов РФ жителям самопровозглашенной ДНР настроения у людей не были столь оптимистичными.

Глава российского государства 17 июля подписал указ об упрощенной процедуре предоставления гражданства РФ выходцам со всей территории Донецкой и Луганской областей Украины, находящимся на территории России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ДНР заявил о запуске железнодорожного сообщения с Россией.