Медведь вышел навстречу: что делать и как выжить

В Министерство экологии и природопользования Московской области рассказали, как вести себя при встрече с животным.
Фото: www.globallookpress.com/ Pogiba Alexandra
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Минэкологии Подмосковья рассказало, как вести себя при встрече с медведем
Россиянам рассказали, что можно и нельзя делать при внезапной встрече с медведем. Советами поделилось министерство экологии и природопользования Московской области с РИА Новости.
В пресс-службе ведомства отметили, что при встрече с хищником нужно издавать громкие звуки и как можно выше поднять над головой одежду. Это нужно для того, чтобы казаться выше
«Если вы встретились с медведем, нужно начать производить громкие звуки, можно поднять над головой куртку, чтобы казаться выше. Убегать от медведя нельзя», — говорится в сообщении.
Также специалисты предупредили об опасности, которую могут представлять собой медвежата: рядом с ними может находиться взрослая особь, у нее обычно включен инстинкт защиты потомства.
По информации минэкологии, медведи, обитающие в Подмосковье, опасаются человека и боятся к нему приближаться. Несмотря на это, специалисты рекомендуют надевать одежду ярких цветов и не ходить в лес поодиночке.
Вдобавок в числе рекомендаций значится предписание брать с собой свисток для громких звуков и находиться на открытых участках леса, избегая больших кустарников и завалов деревьев.
Ранее 5-tv.ru писал про причины массового выхода медведей к людям.
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