Медведь вышел навстречу: что делать и как выжить

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 786 0

В Министерство экологии и природопользования Московской области рассказали, как вести себя при встрече с животным.

Что делать если встретился с медведем в лесу

Фото: www.globallookpress.com/ Pogiba Alexandra

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Минэкологии Подмосковья рассказало, как вести себя при встрече с медведем

Россиянам рассказали, что можно и нельзя делать при внезапной встрече с медведем. Советами поделилось министерство экологии и природопользования Московской области с РИА Новости.

В пресс-службе ведомства отметили, что при встрече с хищником нужно издавать громкие звуки и как можно выше поднять над головой одежду. Это нужно для того, чтобы казаться выше

«Если вы встретились с медведем, нужно начать производить громкие звуки, можно поднять над головой куртку, чтобы казаться выше. Убегать от медведя нельзя», — говорится в сообщении.

Также специалисты предупредили об опасности, которую могут представлять собой медвежата: рядом с ними может находиться взрослая особь, у нее обычно включен инстинкт защиты потомства.

По информации минэкологии, медведи, обитающие в Подмосковье, опасаются человека и боятся к нему приближаться. Несмотря на это, специалисты рекомендуют надевать одежду ярких цветов и не ходить в лес поодиночке.

Вдобавок в числе рекомендаций значится предписание брать с собой свисток для громких звуков и находиться на открытых участках леса, избегая больших кустарников и завалов деревьев.

Ранее 5-tv.ru писал про причины массового выхода медведей к людям.

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