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«За рулем с четырех лет»: «Яжемать» из Челнов не будет запрещать сыну водить авто

, 14:03 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 3

Женщина ответила на критику пользователей, которая обрушилась на нее после публикации скандального видео. На кадрах ребенок едет по трассе со скоростью 130 километров в час.

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Фото, видео: YAY\TASS, 5-tv.ru

Жительница Набережных Челнов, получившая в сети ироничное прозвище «яжемать» ответила на критику, обрушившуюся на нее после публикации последнего видео. На кадрах ребенок едет за рулем по трассе на скорости 130 километров в час.

Женщина призналась, что не боится давать сыну попробовать себя в роли водителя. Она разрешала мальчику садиться за руль уже в четыре года и не намерена запрещать ему заниматься любимым делом из-за осуждения недоброжелателей.

«Я полностью поддерживаю своего несовершеннолетнего сына. У него хорошо получается. Почему бы и нет? Я не вижу в этом ничего плохого совершенно. <…> У него хорошие успехи, и он будет продолжать дальше ездить», — подчеркнула жительница Набережных Челнов.

После публикации ее роликов некоторые пользователи угрожали, что обратятся в полицию, однако женщину это не пугает.

«То, что за это предусмотрена административная ответственность, мне известно давно. Я готова нести ответственность за свои несовершеннолетних детей», — добавила нарушительница.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором маленький мальчик едет за рулем по автодороге на высокой скорости.

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