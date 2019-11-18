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Роскомнадзор временно отстранил нашедших сатанизм в песнях Егора Крида экспертов

, 15:01 | Сергей Зеленский 24

Аккредитация лингвистов приостановлена на четыре месяца.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Роскомнадзор приостановил на 120 дней аккредитацию экспертов, которые анализировали творчество рэпера Егора Крида. На сайте ведомства сообщается, что проводившаяся экспертиза музыканта не соответствовала требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции.

«Документ приостанавливает действие аттестатов об аккредитации у трех экспертов: Е. Ю. Шабалиной., Т. Н. Симоновой и А. П. Волковой. По истечении указанного срока будет решаться вопрос об окончательном лишении аккредитации данных специалистов», — отмечается в сообщении.

В конце октября Роскомнадзор обнародовал данные комплексного социокультурного исследования медиасреды выступлений исполнителя, согласно которым песни Егора Крида были признаны сатанинскими и вредными для здоровья. Эксперты пришли к заключению, что артист является ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, которая несет в себе антиценности сатанизма через музыку российской молодежи.

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Роскомнадзор временно отстранил нашедших сатанизм в песнях Егора Крида экспертов

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