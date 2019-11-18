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Великобританию обвинили в сокрытии военных преступлений

, 17:38 Эфирная новость 34

Офицеры Великобритании подделывали документы, чтобы скрывать преступления солдат в ходе операций в Афганистане и Ираке, пишет газета Sunday Times.

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Фото, видео: PA Images\TASS, 5-tv.ru

В Великобритании разгорается крупный скандал в Министерстве обороны. Поводом послужило расследование изданий BBC и Sunday Times. Журналисты выяснили, что британские военные во время спецопераций в Ираке и Афганистане на протяжении девяти лет пытали и убивали мирных жителей. Среди убитых дети и старики.

Устрашающие выводы репортеры сделали после изучения засекреченных документов. Причем Лондон об этом знал, но всячески пытался скрыть. К примеру, уголовные дела связанные со зверскими пытками неожиданным образом закрывались, едва начавшись. Журналисты требуют привлечь к расследованию Международный уголовный суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что агентов MI5 в Британии обвинили в похищениях, пытках и убийствах.

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