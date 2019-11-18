ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских фашистов

Архивы, которые впервые стали общедоступными, рассекретило Управление ФСБ по Псковской области. Это дело об эстонских палачах в концлагере под Псковом. В документах свидетельства очевидцев об издевательствах и терроре, который творился в годы войны в лагере. По самым скромным подсчетам там погибли 500 человек. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев вместе с историками отправился на место массовых расстрелов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ФСБ рассекретила документы о финских концлагерях в Карелии.