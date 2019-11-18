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ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских фашистов

, 16:47 Эфирная новость 21

Часть уголовного дела о преступлениях эстонских фашистов рассекретило Управление ФСБ по Псковской области. В документах также идет речь о тяжелых условиях содержания заключенных.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кондратюк, 5-tv.ru

Архивы, которые впервые стали общедоступными, рассекретило Управление ФСБ по Псковской области. Это дело об эстонских палачах в концлагере под Псковом. В документах свидетельства очевидцев об издевательствах и терроре, который творился в годы войны в лагере. По самым скромным подсчетам там погибли 500 человек. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев вместе с историками отправился на место массовых расстрелов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ФСБ рассекретила документы о финских концлагерях в Карелии.

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