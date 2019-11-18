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«Будто мимоходом оделась»: Лайма Вайкуле рассказала о предпочтениях в одежде

, 17:29 | Игорь Рязов 51

Латвийская певица призналась, что с детства страдает от фобии неудобной одежды.

Фото: ТАСС / Михаил Александров

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о своих предпочтениях в одежде. Она призналась, что с детства боится нарядов, которые неудобно носить.

«Я люблю такую одежду, чтобы она и прилично выглядела, и удобна была, не впивалась никуда. У меня с детства эта фобия — неудобной одежды», — сказала Вайкуле в интервью журналу «Домашний очаг».

Она объяснила, что из-за этого страха отдает предпочтение свободной и полуспортивной одежде. Причем ее фасон и цвета не должны быть слишком яркими.

«Не очень люблю броское, я должна выглядеть так, будто мимоходом оделась», — заявила Вайкуле.

В заключение певица добавила, что не любит долго ходить по магазинам и выбирать себе наряды. Длительному и вдумчивому шоппингу она предпочитает быстрые покупки.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Лайма Вайкуле шокировала поклонников заявлением о новом молодом любовнике.

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