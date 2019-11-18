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  4. «Вообще-то я против силикона!» Бузова ответила хейтеру на претензию к ее груди

«Вообще-то я против силикона!» Бузова ответила хейтеру на претензию к ее груди

, 16:06 | Игорь Рязов Фото 5 681

«Я отменяю моду на силиконы!» — настаивает певица со стройной фигурой.

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Тема:
Ольга Бузова 680

Популярная поющая телеведущая Ольга Бузова дала ответ всем хейтерам на своей странице в Instagram. Один из нелицеприятных комментариев был посвящен размеру ее груди.

«Волосы себе нарастила, а грудь забыла сделать», — гласила претензия к Бузовой.

Певица ответила на нее в рамках рекламного видео популярного бренда средств по уходу за волосами.

«Вообще-то я против силикона! <…> Я отменяю моду на силиконы!» — категорично заявила она в ролике.

Instagram @buzova86

В подписи к видео она также поблагодарила хейтеров, заверив, что подготовила целую серию ответов на их «милые комментарии».

«Дорогие хейтеры! Хочу сказать вам спасибо! Если бы вас у меня не было, у меня не было бы такой мотивации двигаться вперед и достигать новых вершин!» — объяснила свою благодарность Бузова.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Ольга Бузова заявила, что любит свою «маленькую грудь». Она также призналась, что однажды чуть не решилась на пластическую операцию.

Тема:
Ольга Бузова 680
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