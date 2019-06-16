Бузова рассказала, что любит свою «маленькую грудь» и отказывается от пластики

Ольга Бузова рассказала, как однажды чуть не решилась на пластику груди, сообщает Дни.ру. Певица так переживала разрыв с футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, что уже хотела лечь под нож хирурга.

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Виной всему стали комплексы, которые с двойной силой «ударили» по Бузовой после тяжелого расставания. Однако, любовь к себе и здравый смысл взяли верх.

«Хотела сдуру сделать грудь после развода. Слава Богу, одумалась! Я люблю свою маленькую грудь» , — рассказала певица.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение стилиста Анастасии Николаевой — та заметила, что на части фото у Ольги грудь есть, а на других снимках ее нет.