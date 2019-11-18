В Кремле прокомментировали упрощение Евросоюзом визового режима для белорусов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Совета Евросоюза ввести для Белоруссии облегченный режим выдачи виз. В Кремле считают, что реализация подобных соглашений должна проходить при учете взаимоотношений России и соседней республики.

«В данном случае тот режим, который существует между нами (Москвой и Минском), он, конечно, должен учитываться при соответствующих переговорах», — сказал Песков, добавив, что на этот счет у РФ и Белоруссии существуют площадки, на которых эта тема должна обсуждаться.

Официальный представитель Кремля напомнил, что до момента фактической заморозки по линии Москва — Брюссель в 2013 году на продвинутой стадии находились переговоры об упрощении выдачи виз между РФ и Евросоюзом.

«Сейчас уже давно никаких контактов на этот счет нет. Не по инициативе РФ эти взаимоотношения были заморожены. В этом состоянии они, к сожалению, пребывают и по сей день», — заключил он.

Минск и Брюссель вели переговоры об упрощении выдачи виз с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РФ и Белоруссия обсудят создание единого визового пространства.